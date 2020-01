Trovato in auto con armi bianche, viene denunciato. E' accaduto nella serata di ieri, quando un giovane 23enne di Roma è stato fermato dai carabinieri del locale nor sezione radiomobile, nel corso di servizio di controllo del territorio. Nella circostanza i militari hanno proceduto d'iniziativa al controllo dell'autovettura condotta dal ragazzo, rinvenendo durante la perquisizione veicolare un coltello a serramanico con lama da 10 cm collocato all'interno della tasca portaoggetti dello sportello lato guida, mentre, occultato sotto al sedile dell'autista, era stata nascosta una roncola con impugnatura in legno di grosse dimensioni. Il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro.