Tra l'altro, sempre ieri un vasto spiegamento di forze dell'ordine ha presidiato la zona dell'insediamento nomade: il bilancio dell'operazione non è stato ancora diffuso, ma sicuramente i controlli effettuati a tappeto sono stati volti alla sicurezza e al rispetto della legalità.

Un problema, quello degli incendi a Castel Romano, che avvertono non solo coloro che all'interno di quell'insediamento vivono, ma anche le migliaia di automobilisti in transito sulla Pontina, costretti pure a fare i conti con tutte le criticità collegate col campo rom stesso.

I vigili del fuoco del Distaccamento pometino, a tal proposito, sono stati chiamati a intervenire nella stessa zona dove, il giorno prima, le fiamme avevano mandato in fumo quintali e quintali di rifiuti per circa 18 ore.

Non c'è davvero pace per la zona di Castel Romano, a ridosso della Pontina.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli