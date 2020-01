L'area è stata chiaramente messa in sicurezza.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti.

Data la natura del rogo, con le cause che saranno comunque accertate definitivamente nelle prossime ore, sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia e del Comando provinciale di Roma.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, anche in virtù del fatto che all'interno del locale c'erano una bombola di gpl e svariati elettrodomestici, fra cui un frigorifero e una lavatrice.

A far svegliare tutti è stata una esplosione, dovuta presumibilmente a un corto circuito, cui sono seguite le fiamme.

Attimi di paura, nel corso della notte appena trascorsa, ad Ardea, in via Isernia, nel quartiere di Nuova Florida.

