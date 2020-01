Si terranno questa mattina alle 10 e 30, presso la chiesa di Tor San Lorenzo, i funerali di Nelida Ciuchini e Pietro Tacconi, i due anziani coniugi morti il 13 gennaio scorso, dopo essere strati travolti da una Mercedes classe A condotta da un giovane residente come loro nel quartiere La Gogna. Nei giorni scorsi infatti è stato effettuato l'esame autoptico per stabilire con certezza le cause della loro morte, avvenuta pochissimi istanti dopo l'impatto con la vettura, che li ha travolti e scaraventati diversi metri più avanti sull'asfalto. A fugare ogni dubbio sulla dinamica del tragico incidente, la ricostruzione tentata dalle forze dell'ordine. I carabinieri di Aprilia e i colleghi di Tor San Lorenzo hanno immediatamente disposto le analisi del sangue per il conducente, che hanno dato esito negativo sia per quanto riguarda il consumo di alcol che di sostanze stupefacenti. Più probabile è parsa l'ipotesi che il buio fitto che di sera avvolge la strada provinciale, possa aver avuto un ruolo non marginale.

Intanto oggi famigliari, parenti e amici di Nelida e Pietro, residenti nel quartiere periferico di Aprilia da 30 anni, potranno porgere l'ultimo saluto alla coppia. A divulgare la notizia il presidente del Consorzio La Gogna di Aprilia, che nei giorni scorsi ha preso l'impegno di lavorare affinché chi di dovere provveda a migliorare la sicurezza delle strade della borgata.