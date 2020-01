Di conseguenza, il materiale è stato prelevato e presto tornerà in mano dei legittimi proprietari.

Immediata è scattata la denuncia e i poliziotti di Spinaceto, indagando a fondo, hanno scoperto le armi occultatw in alcuni trolley fra la vegetazione a ridosso della Pontina, vicino a un esercizio commerciale della zona di Castel Romano. Una location, questa, dove già in passato era stata ritrovata della refurtiva.

Nello specifico, durante la permanenza a Roma degli atleti sloveni per partecipare a un torneo sportivo europeo, è avvenuto il furto di archi professionali per un valore complessivo di circa ventimila euro.

In particolare, i poliziotti del commissariato Spinaceto hanno consegnato il tutto al presidente della Fitarco Lazio, che tramite la federazione italiana le invierà in Slovenia.

