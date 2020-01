Un guasto sulla linea ferroviaria tra Latina e Campoleone ha portato alla cancellazione del regionale 12219 Roma-Formia. Per gli altri treni ci sono ritardi calcolati al momento oltre i 20 minuti. Forti disagi per la circolazione ferroviaria tra la Capitale e il sud della provincia di Latina.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli