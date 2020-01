Una bimba di quattro anni di Latina è stata trasferita d'urgenza questa mattina all'ospedale Bambino Gesù di Roma per sospetta meningite virale. I sanitari del 118, dopo essere stati allertati dalla famiglia, l'hanno soccorsa nella sua abitazione nel capoluogo pontino trovandola in stato soporoso dopo ripetuti episodi di vomito e febbre alta. Subita è stata trasferita a Roma dove saranno effettuati tutti gli esami per accertare la malattia e stabilire la cura.