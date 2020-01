Il giovane, nelle scorse ore, aveva deciso di effettuare un'escursione in solitaria sulla Semprevisa e, dopo aver lasciato l'auto sul versante di Bassiano, ha raggiunto la zona territorialmente competente di Carpineto Romano. E' qui che ha perso l'orientamento verso il sentiero che lo avrebbe riportato a valle e, di conseguenza, ha chiesto aiuto alla madre con una telefonata. La donna, dunque, ha contattato il 112 che, a sua volta, ha girato la chiamata alla centrale operativa della Compagnia di Colleferro, da dove è partita la macchina dei soccorsi.

Una brutta avventura, fortunatamente con un lieto fine, quella registrata a Carpineto Romano e che ha visto come protagonista un 23enne di Sezze.

