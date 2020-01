L'incrocio tra via Nettunense e Corso Giovanni XXIII è finalmente illuminato. In questi giorni l'amministrazione comunale, in coincidenza con l'intervento per l'inserimento della fibra veloce, ha pianificato l'installazione di tre lampioni nel tratto stradale che immette sulla rampa di accesso alla città. Una richiesta arrivata più volte dai residenti per mettere in sicurezza un tratto di strada molto pericoloso, specialmente la sera a causa della scarsa visibilità. L'incrocio tra via Nettunense e Corso Giovanni XXIII, a pochi passi dal centro storico, è percorso da tanti pedoni per la presenza di diversi esercizi commerciali (tra cui un supermercato) sulla Nettunense e della vicina stazione ferroviaria e non poche volte stato teatro di incidenti. Il più grave è avvenuto nel marzo 2018, quando un uomo al volante di una vettura investì e uccise la 27enne Marzia Fernandes. L'installazione dei lampioni è dunque un primo passo per rendere il più sicuro il tratto. «L'intervento - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Luana Caporaso - è frutto di un ragionamento che abbiamo fatto con Engie e nei prossimi giorni provvederemo e sistemare l'illuminazione anche su corso Giovanni XXIII. Inoltre in quell'incrocio a breve partiranno i lavori per realizzare anche un semaforo».