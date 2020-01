Un incidente stradale è avvenuto poco fa in via del Crocifisso, vicino a Borgo Piave a Latina. Per cause in fase di accertamento un furgone e una Daewo Matiz si sono scontrati frontalmente, l'impatto è stato molto violento e subito è scattato l'allarme ai soccorritori del 118 che sono prontamente intervenuti e hanno trasportato al Santa Maria Goretti una persona in codice rosso, uno di quelli della massima urgenza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Aprilia, diretti dal comandante Massimiliano Corradini che stanno rilevando l'esatta dinamica del sinistro e che stanno eseguendo un accurato sopralluogo.