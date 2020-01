Sequestrati in casa per più di un'ora e derubati di tutto, in uno stato di tensione alimentato dalle minacce continue. Una coppia di anziani e la loro figlia sono finiti nel mirino di due banditi armati di pistola, entrati nella loro villa di strada Nascosa, alle porte di Latina, a caccia di soldi e gioielli per un valore di oltre quindicimila euro.

L'episodio è a dir poco inquietante, anche e soprattutto perché i rapinatori non hanno dimostrato proprio di essere specialisti delle azioni di questo tipo, ma erano molto informati sulla vita dei proprietari di casa: gli investigatori della Polizia che stanno dando loro la caccia, vagliano anche il tenore delle intimidazioni pronunciate dai due sconosciuti, per capire se si trattasse di uno stratagemma pensato dai malviventi per depistare le indagini, oppure se il loro obiettivo, come hanno ripetuto più volte ai proprietari di casa, fosse l'effetto stesso della sgradita visita.