La custodia a Contrada Lazzaria pare sia stata ritenuta necessaria per i "pregressi" dell'uomo.

Dopo le formalità di rito in caserma e la comunicazione dell'arresto al magistrato di turno della Procura di Velletri, per l'uomo si sono aperte le porte del carcere.

Tutto è accaduto, come accennato, nel centro cittadino: l'uomo, l'altro pomeriggio, con alcune esplicite minacce ha prima tentato di estorcere i soldi al funzionario dell'ufficio postale e poi ha fatto la stessa cosa con una commerciante della zona di piazza Cairoli.

È la storia di un uomo di 43 anni, purtroppo non nuovo a fatti di cronaca in quanto, di recente, si era reso protagonista di una brutta aggressione ai danni degli agenti della polizia locale veliterna.

