"Nell'invitare i conducenti dei veicoli al rispetto delle norme del Codice della strada - hanno quindi precisato dal Comune di Sonnino con un apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e ben visibile sulla home page -, allo scopo di evitare l'applicazione delle sanzioni previste, si informa che per il mese di gennaio la rilevazione verrà effettuata in velocità media».

Il dispositivo denominato "Celeritas Evo", infatti, sarà attivato per rilevare la velocità media dei veicoli "al fine di garantire - spiegano dal Comune - un adeguato coordinamento nell'ambito delle iniziative tese a contrastare il fenomeno connesso al mancato rispetto dei limiti di velocità".

Anche a gennaio l'autovelox sulla Frosinone-Mare posto nel territorio di Sonnino funzionerà come "tutor".

