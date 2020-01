Sanzioni amministrative per 24 mila euro, una denuncia per violazioni penali, irregolarità durante la movida terracinese. E' il bilancio dei controlli straordinari della polizia decisi dalla Questura e messi in campo dagli uomini del commissariato di Terracina agli ordini del vicequestore aggiunto Paolo Di Francia. Ottantacinque gli uomini messi in campo, 15 i veicoli, utilizzati per i controlli con posti di blocco, violazioni al codice della strada e soprattutto rispetto delle regole nella somministrazione di alimenti e bevande e organizzazione di serate danzanti. In tutto 19 le violazioni riscontrate,24 mila le sanzioni amministrative. I controlli andranno avanti anche nelle prossime settimane.