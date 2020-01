I controlli sono stati portati a termine dai carabinieri del Norm dela Compagnia di Latina e dalle stazioni di Pontinia e Sabaudia e hanno interessato le zone frequentate dai giovani ma anche i punti dove c'erano un alto volume di traffico. Alla fine dell'attività quattro persone sono state denunciate per guida in stato di ebrezza alcolica. Al termine degli accertamenti è emerso che avevano nel sangue un tasso alcolemico superiore a quello consentito. E poi sono scattate delle denunce anche per altri reati particolarmente odiosi tra cui uno per furto. Gli uomini dell'Arma si sono imbattuti anche in un automobilista che guidava senza patente perché gli era stata revocata. In altri due casi invece sono scattate due denunce per detenzione di sostanza stupefacente e una è stata segnalata all'autorità amministrativa per detenzione di droga ma in questo caso per uso personale. Il bilancio complessivo è a doppia cifra: sono state fermate e identificate in tutto 80 persone, sono stati controllati 59 veicoli e sono state elevate 35 contravvenzioni al codice della strada. In tutto sono state ritirate tre patenti di guida e in tutto sono 25 i punti che sono stati decurtati.