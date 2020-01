Alle ore 12 circa odierne, un equipaggio della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio, procedeva in via Ofanto a Latina, al controllo di un ragazzo appiedato che stazionava in loco. Il soggetto controllato, noto agli operatori, si mostrava da subito particolarmente insofferente al controllo, presentando un atteggiamento nervoso; pertanto si procedeva a perquisizione personale dello stesso che dava esito positivo, infatti all'interno del marsupio in possesso dell'uomo venivano rinvenuti un cofanetto contenente Marijuana per un peso di 19 grammi ed un coltello a serramanico di cui non sapeva giustificarne il possesso. Pertanto, i poliziotti decidevano di estendere la perquisizione anche all'abitazione di residenza del fermato, che dava esito positivo in quanto in un cassetto della cucina veniva trovata una bambola matrioska contenente una busta trasparente con sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di 15 grammi ed un bilancino di precisione.

La persona fermata, accompagnata presso gli uffici della questura, identificato per M.F. cittadino italiano, del 1990, con pregiudizi di polizia, veniva deferita in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente e porto abusivo di oggetti atti all'offesa.