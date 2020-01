Si svolgeranno oggi pomeriggio nella chiesa di San Michele Arcangelo i funerali di Maurizio Petrone, il conosciutissimo barista del chiosco vicino alla biblioteca di Aprilia. Il 46enne è morto domenica all'ospedale Goretti di Latina, dove era ricoverato da due mesi in condizioni critiche a causa di un malore. E questo pomeriggio alle ore 15.30 nella chiesa di piazza Roma tantissime le persone che tributeranno un omaggio al commercianti portando una parola di conforto e un abbraccio ai familiari, ai parenti e gli amici più stretti. Maurizio era conosciuto come titolare del chiosco vicino alla biblioteca, un bar che è stato un vero punto di riferimento per generazioni di studenti, cresciuti tra i libri e le pause caffè tra i tavolini di via Marconi. Un affetto dimostrato in queste ore con centinaia di messaggi social.