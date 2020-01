E' stata depositata la lista dei testimoni della parte civile del processo per l'omicidio di Domenico Bardi, il ladro ucciso dall'avvocato Francesco Palumbo dopo un furto avvenuto nell'abitazione dei genitori del professionista pontino. Il processo inizierà tra pochi giorni in Corte d'Assise a Latina e tra i testimoni ci sarà anche Salvatore Quindici, presente sulla scena del crimine e testimone del delitto che aveva anche annunciato con una lettera di non volersi costituire parte civile. Tra gli altri testimoni anche il dirigente della Squadra Mobile di Latina all'epoca dei fatti e il medico legale della parte civile. L'accusa contestata nei confronti del legale pontino, è quella di omicidio volontario e poi anche del tentato omicidio nei confronti proprio di Salvatore Quindici che in sede di interrogatorio aveva riferito di essere stato preso di striscio da un colpo di pistola, esploso dal legale che era andato in casa dei genitori dopo che gli era arrivato un messaggio sul telefono cellulare che segnalava la presenza dei ladri.