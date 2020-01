Questa sera sulla prov. Norma-Cori all'altezza delle antenne si è sviluppato un vasto incendio. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Latina e la Protezione Civile di Norma. Purtroppo per la scarsa visibilità e il terreno accidentato si prevede una lunga notte per questi ragazzi a cui va il nostro ringraziamento. Queste le parole del sindaco.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli