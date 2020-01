A distanza di sei giorni, via Mediana a Cisterna torna ad essere teatro di un incidente stradale, con il bilancio di cinque feriti, tra cui un minorenne. Ad entrare in collisione questa mattina all'altezza dell'incrocio con via Aprilia, tre vetture. Si tratta di una Volvo, una Fiat 600 e una Hyundai. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia locale del Comando di Cisterna. Gli agenti agli ordini del comandante Raoul De Michelis, sono impegnati nei rilievi su strada, al fine di ricostruire la dinamica che a portato i tre mezzi a scontrarsi. I feriti sono stati trasferiti presso i nosocomi della provincia.