Droga, sostanza da taglio, denaro contante e un fucile rubato.

E' sostanzialmente questo ciò che i carabinieri delle Stazioni di Artena e Valmontone - afferenti alla Compagnia di Colleferro guidata dal capitano Ettore Pagnano - hanno trovato in una casa del centro di Artena, con un 43enne del posto che è stato arrestato e condotto in carcere a Velletri.

In particolare, l'uomo - già conosciuto dalle forze dell'ordine - è stato perquisito dopo un servizio di osservazione messo a punto nei pressi della sua casa: è qui che i carabinieri hanno notato diverse macchine in sosta per alcuni minuti, salvo poi ripartire a gran velocità.

Di conseguenza, è scattato il blitz, che ha consentito di trovare l'uomo in possesso di dieci dosi di cocaina; in casa, invece, c'erano sei grammi di hashish, 40 grammi di mannite, tre bilancini di previsione e altro materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a 3.800 euro in contanti. Si tratta di banconote di piccolo taglio, con la somma ritenuta provento di una pregressa attività di spaccio. Infine, nel medesimo contesto è stato trovato un fucile con 48 cartucce, risultato rubato in una casa di Velletri nel 2006.

A quel punto, nulla ha evitato l'arresto per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione illegale di armi e ricettazione.

Dopo l'udienza di convalida, l'uomo è rimasto in carcere.