Ruba abiti per 150 euro in un negozio del centro di Aprilia, immigrato di origini georgiane in manette. Ha 30 anni ed è stato sorpreso a nascondere sotto ai propri vestiti alcuni capi di abbigliamento. I dipendenti del negozio hanno quindi allertato il 112 che ha inviato sul posto una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile di via Tiberio che in pochi minuti ha rintracciato, fermato, identificato e perquisito il sospetto rinvenendo la refurtiva che è stata prontamente restituita ai legittimi proprietari mentre il 30enne è finito in manette e poi in carcere a Latina.