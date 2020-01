Maxi sequestro di droga questo pomeriggio a Terracina, dove i militari dell'Arma dei carabinieri della stazione di Sonnino e quelli del Norm di Terracina, hanno arrestato un uomo di 36 anni, M.M. domiciliato a Milano, trovato con in auto 27,6 chili di marijuana suddivisi in 25 confezioni sottovuoto, e 2,8 chili di hashsish, suddivisi in 30 panetti da 100 grammi circa. Lo stupefacente è stato sottoposto a squestro mentre l'uomo è stato condotto nel carcere di Latina con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.