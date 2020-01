Avvicendamento nella sezione pontina dell'Associazione Nazionale Magistrati. Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni e il nuovo presidente è Valerio De Luca, (nella foto) pubblico ministero, che nel precedente mandato ricopriva l'incarico di segretario e subentra alla presidenza al collega Pierpaolo Bortone, magistrato della sezione gip-gup dell'ufficio giudiziario di piazza Bruno Buozzi. Alla segreteria dell'Anm arriva il giudice Beatrice Bernabei, in servizio all'udienza collegiale e al monocratico. L'Anm era intervenuta nelle scorse settimane per la vicenda che aveva interessato gli avvocati del Foro di Latina e la presidente del Tribunale e i magistrati in quell'occasione avevano manifestato grande sostegno alla collega. L'incarico per i nuovi eletti durerà due anni