Ultimo atto ieri mattina del processo per direttissima nei confronti dei due fidanzati arrestati lo scorso 6 gennaio per resistenza a pubblico ufficiale in via Alemanni a Latina. I due imputati, difesi dagli avvocati Simone Rinaldi ed Ernesto Renzi, hanno scelto il rito abbreviato e sono stati condannati a sei mesi di reclusione, per la donna la pena è sospesa. Il giudice monocratico Simona Sergio, ha inoltre revocato le misure cautelari nei confronti degli imputati che sono fidanzati ed erano stati arrestati al termine di una discussione. I poliziotti che erano intervenuti per riportarli alla calma, la reazione della coppia era stata molto scomposta e gli agenti della Squadra Volante, coordinati dal dirigente Celestino Frezza, avevano dovuto utilizzare per contenere l'aggressione del ragazzo, anche lo spray urticante. I reati ipotizzati sono resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Un poliziotto era dovuto intervenire per ricorrere alle cure dei medici e aveva riportato una prognosi di 10 giorni.