Oltre quindici milioni di euro di evasione dell'Imu sulle sole abitazioni, con un mancato gettito complessivo di più di 22 milioni di euro.

È questa la fotografia "scattata" ad Ardea, utile a individuare il problema principale di questo Comune alle porte di Roma: il mancato pagamento delle tasse che, di rimando, porta l'ente amministrato dal MoVimento 5 Stelle a grosse difficoltà nell'erogazione dei servizi.

A parlarne, attraverso un post sui Social, è proprio il sindaco di Ardea, Mario Savarese: «L'Imu è l'entrata fondamentale per il Comune, attraverso la quale si finanziano le spese. Ecco la situazione. Mi soffermerò esclusivamente, per semplicità, sugli immobili adibiti ad abitazione privata. Sono 49.281 le abitazioni regolarmente accatastate e il loro valore fiscale complessivo ammonta a oltre cinque miliardi di euro. L'Imu non è dovuta per l'abitazione principale e ad Ardea le famiglie sono poco più di 24.000. Supponendo che ciascuna di queste occupi un immobile, restano oltre 25.000 abitazioni da cui l'ente dovrebbe incassare la tassa». Dunque, secondo il sindaco, il calcolo teorico dell'incasso supera i 27 milioni di euro, cui andrebbero aggiunti i ristori dello Stato per l'abolizione dell'imposta sulla prima casa: «Questa cifra dovrebbe essere di poco superiore ai 10 milioni di euro» evidenzia Savarese, ma in realtà lo Stato eroga ad Ardea quattro milioni soltanto. «Per la sola Imu - aggiunge il sindaco - Ardea dovrebbe incassare circa 37 milioni. Quanto realmente incassa il Comune di Ardea? Poco più di 15 milioni di euro. Mancano all'appello 22 milioni che, se incamerati, farebbero di Ardea la città più ricca del litorale».

Di questi 22 milioni mancanti, come detto, sei rappresentano quelli "mancanti" dallo Stato e oltre 15 sono inerenti all'evasione fiscale.

«È un delitto denunciare questa situazione? - tuona il sindaco - Per taluni sì. Ma sarà cura di quest'amministrazione rendere edotta la cittadinanza sulle azioni messe in atto per contrastare questo intollerabile fenomeno».

E nell'annunciare l'avvio di un'operazione che porterà a scoprire più facilmente le situazioni illecite, il sindaco ha voluto ringraziare «tutti quei cittadini onesti che, nonostante le innegabili difficoltà, non si sottraggono al loro dovere civico. Sono la speranza e la vera forza di questa città».