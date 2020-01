Momenti di paura stanotte nella zona di via Torre la Felce, dove l'incendio di un'automobile ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per scongiurare un rogo di proporzioni una tettoia e la struttura è stata avvolta dalle fiamme scaturite dal veicolo, riportando danni evidenti, ma soprattutto col rischio che il fuoco potesse estendersi rapidamente alle strutture circostanti. I soccorritori hanno tirato fuori dalla struttura anche una bombola del gas. Per gli accertamenti del caso è poi intervenuta la Polizia, che ha effettuato i rilievi con gli specialisti della scientifica: al vaglio le cause dell'incendio.