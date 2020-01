Avrebbero disperso nel terreno parte del gasolio che stavano rubando per poi abbandonare a ridosso del distributore di carburante il furgone con cui intendevano portare via il "bottino". E questo perché il mezzo, risultato rubato in provincia di Latina, stava sprofondando nel terreno.

E' accaduto qualche notte fa ad Ardea, in viale Nuova Florida: un colpo andato a vuoto, non senza danni per i gestori della pompa di benzina che, purtroppo, non è nuova a questo tipo di furti.

I malviventi, sicuramente più di uno, si sono dati alla fuga: ora le indagini sono state affidate ai carabinieri della Tenenza di Ardea, afferenti alla Compagnia di Anzio coordinata dal capitano Raffaele Tufano.