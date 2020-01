Incidente stradale all'interno del rondò, un'auto si ribalta. Lo scontro questa mattina a Borgo Flora con due veicoli coinvolti, una Fiat Punto e una Lancia Ypsilon. Le due vetture sono entrate in collisione all'interno della rotonda di via provinciale per Latina poco dopo le ore 8. Sul posto i sanitari del 118, gli agenti della Polizia di Stato e gli agenti della Polizia locale, chiamati ad effettuare i rilievi su strada utili per fare luce sulla dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione al vaglio del Comando di Corso della Repubblica, l'impatto è scaturito a seguito di una mancata precedenza. Subito dopo lo scontro, la Lancia Ypsilon si è ribaltata, all'altezza dell'uscita per via Ninfina. A bordo dell'utilitaria finita con le ruote all'aria, c'era un uomo del luogo, trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per accertamenti. Illeso invece l'altro conducente.