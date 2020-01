Controlli dei carabinieri del gruppo Forestale questa mattina alle aziende del Mof di Fondi. Convolte le stazioni di Segni, Guidonia e Fondi, coadiuvate dalla stazione dei carabinieri. Eseguiti controlli su 10 aziende del mercato ortofrtutticolo. Sette di queste hanno ricevuto provvedimenti amministrativi per irregolarità nell'etichettatura dei prodotti. Altre due sono state sanzionate per un importo complessivo di 3 mila euro. Quattro tonnellate di patate, invece, sono state sequestrate, insieme a un'altra tonnellata di prodotti ortofrutticoli.

