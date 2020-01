Nuova astensione dei penalisti. L'appuntamento è per il 28 gennaio e anche la Camera Penale di Latina Giorgio Zeppieri, sulla vicenda della prescrizione dà appuntamento a Roma in piazza Montecitorio quando è prevista una manifestazione davanti alla Camera dei Deputati e ha deliberato una giornata di astensione dalle udienze. "Occorre rappresentare a tutti i parlamentari - è riportato nel documento - la gravità delle implicazioni che il mantenimento in vita della legge abrogativa della prescrizione avrà sul diritto costituzionale dei cittadini alla ragionevole durata dei processi». L'Unione sta anche organizzando sempre per lo stesso giorno, un convegno di studiosi del diritto e della procedura penale, aperto alla partecipazione di tutti i parlamentari della Repubblica che vorranno cogliere l'occasione di ascoltare, conoscere e comprendere le obiezioni e le critiche". Già lo scorso dicembre era stata organizzata una manifestazione a Roma e la Camera Penale di Latina con il presidente Domenico Oropallo, il segretario Maurizio Forte e molti avvocati pontini, aveva partecipato in occasione della maratona oratoria davanti alla Corte di Cassazione. Adesso il nuovo appuntamento con l'astensione è fissato tra pochi giorni per il 28 gennaio.