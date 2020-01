Incidente stradale nel corso della notte sulla via Appia, nel territorio di Terracina. Nei pressi di località Le Mole un mezzo dei Vigili del Fuoco, nell'affrontare una curva, è finito fuori strada e con il muso ha terminato la propria corsa all'interno di un canale. Immediata la chiamata ai soccorsi, che si sono presi cura dei vigili del fuoco che erano all'interno del mezzo. Tutti e tre sono stati portati in ospedale a Terracina per delle verifiche sul loro stato di salute. Il mezzo è stato recuperato con una autogru e rimosso. I Vigili del Fuoco stavano andando a Priverno, nella zona di Fossanova, per un incendio all'interno di un'abitazione.