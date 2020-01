Il personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Fondi, la scorsa notte, ha tratto in arresto P.G., 65enne pluripregiudicato di Napoli. Un arresto che ha concluso un'attività investigativa nata da appositi controlli pianificati nel sud pontino a seguito dei quali si è appreso che un'auto sospetta, con tre persone a bordo, si stava dirigendo a Lenola per commettere alcuni furti. Dopo una serie di appostamenti, i poliziotti hanno individuato un'auto nel centro storico della cittadina montana e tre persone che vi salivano a bordo dopo essere uscite da un portone con dei borsoni al seguito. Gli uomini si sono dati subito alla fuga. Iniziava quindi un inseguimento in piena regola per le vie del paese con gli agenti impegnati a cercare di bloccare la Opel Corsa di colore grigio, questa l'auto dei malviventi, che aveva però una targa riconducibile a un'altra autovettura, di diverso tipo e marca. L'inseguimento terminava poco dopo, in una strada fuori dal paese quando, arrestata la corsa dell'auto, due dei tre occupanti si davano alla fuga a piedi nelle campagne adiacenti; la terza persona, seduta sul sedile posteriore, veniva immediatamente bloccata. Le ricerche dei due occupanti fuggiti a piedi hanno dato esito negativo, ma all'interno dell'auto gli agenti hanno rinvenuto i due borsoni contenenti numerosi monili ed oggetti in argento, varie medaglie di benemerenza della Repubblica Italiana e cospicua bigiotteria, asportati dall'interno dello stabile dal quale erano stati visti uscire i tre fuggitivi.