Nella giornata di ieri, ad Aprilia, i carabinieri del Norm del locale reparto territoriale, al termine di attività investigativa tesa a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, un 37enne che durante una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish, nonché materiale da taglio e confezionamento di dosi, il tutto posto sotto sequestro. L'arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.