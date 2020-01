Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi (25 gennaio 2020), a Priverno: in via Antonio Caradonna, infatti, due auto - in special modo una Volkswagen Polo e una Alfa Romeo 147 - si sono scontrate fra loro, con l'Alfa che è anche finita fuori strada.

Tre le persone rimaste ferite, ossia una donna che era a bordo della Polo e la coppia che viaggiava sulla 147: proprio per il conducente di quest'ultima auto è stato chiamato l'elicottero del sistema sanitario regionale, al fine di portarlo all'ospedale "Goretti" di Latina.

Per le altre persone sono intervenute le ambulanze; in zona anche i carabinieri.