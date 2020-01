Uno dei lampioni di piazza san Marco è caduto a terra. Non si sa ancora se per causa di vandali oppure per gli effetti del deterioramento. Il lampione si trova proprio davanti alla cattedrale di San Marco e chi questa mattina si è recato alla Santa Messa non ha potuto non osservare quanto accaduto. La polizia locale ha delimitato l'area e messa in sicurezza, in attesa dell'intervento di sistemazione.