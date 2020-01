I loro movimenti hanno suscitato i sospetti di due carabinieri liberi dal servizio, nei pressi dello scalo ferroviario di Fondi. Sospetti fondati. Un 20enne e un 25enne della provincia di Salerno, perquisiti dai militari dopo aver allertato il comando di appartenenza, sono stati trovati con 125 grammi di ectasy, 20 di amfetamine, 15 grammi di popper, 4 grammi di marijuana e uno di cocaina. Droga per lo sballo del weekend. Addosso anche la somam d 490 euro, probabile provento dello spaccio. I due sono stati arrestati e associati presso la casa circondariale di Latina. I due sono stati notati sul treno da un militare che poi ha avvertito la tenenza, che ha proceduto ai controlli.

