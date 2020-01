Anche Velletri avrà la sua prima pietra d'inciampo.

In occasione della Giornata della Memoria, infatti, alle 9.45 di domani - 27 gennaio 2020 - nei giardini di via Metabo, intitolati proprio al ricordo della Shoah, si terrà una cerimonia presieduta dal sindaco Orlando Pocci durante la quale sarà posizionata una pietra d'inciampo in ricordo del terribile olocausto del secolo scorso.

A margine della celebrazione, la manifestazione si sposterà nell'Istituto "Cesare Battisti" di via Ferruccio Parri, nel cui auditorium andrà in scena un appuntamento dedicato agli studenti di tutte le scuole superiori.