Considerato da tempo uno tra i personaggi più influenti del narcotraffico italiano, è stato arrestato in Spagna il latinense di 41 anni Gian Luca Ciprian, recluso da almeno una decina di giorni nell'ambito di un'inchiesta di portata internazionale. Sull'operazione condotta dalle autorità iberiche si sa ancora poco, ma stando alle informazioni giunte nel nostro paese il suo nome viene accostato al sequestro di un carico di droga che rasenta i cinque quintali. Quantità che non può essere destinata solo al mercato pontino, ma implica il suo coinvolgimento in un business molto più ampio, affibbiandogli un ruolo di primo piano in un'organizzazione criminale ancora tutta da definire.