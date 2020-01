Ha accusato un malore mentre, con la sua auto, era in coda sulla Pontina, al km 36, nel territorio di Ardea. L'uomo, un 57enne di Aprilia che stava tornando a casa, è stato soccorso dal 118 e dagli agenti della polizia stradale di Aprilia che hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza che è atterrata a lato della strada statale per poi trasportare l'uomo all'ospedale San Camillo di Roma. Tutto è cominciato dopo che un camion, al km 38, ha bloccato la carreggiata in direzione sud per problemi tecnici.