E se fino a qualche tempo fa, a fare paura ad i cittadini del Golfo era il ponte di Penitro, che è stato anche chiuso al traffico, da qualche settimana nell'occhio del ciclone è finito anche il ponte di Sant'Agostino. L'allarme è scattato quando qualcuno, facendosi una passeggiata lungo il litorale e alzando lo sguardo all'insù, ha notato i ferri del cavalcavia del tutto fuori dal cemento ed alcune parti addirittura senza più intonaco. Una situazione critica che si evidenzia in alcuni tratti sia sui pilastri portanti che sulla base del ponte. Immediata la segnalazione sui social e da lì una condivisione con un appello agli amministratori, affinchè facciano subito un sopralluogo e magari sollecitano gli organi competenti a valutare se esista o meno un pericolo e, nel caso, che si prenda un provvedimento. I maggiori timori riguardano il fatto che il tratto in questione (appunto la statale Flaccia) è attraversato ogni giorno da centinaia e centinaia di auto ed anche di mezzi pesanti. E ci si chiede se sia o meno il caso di fare degli interventi di manutenzione a quel cavalcavia così trafficato. L'auspicio degli automobilisti è che gli amministratori locali si facciano carico di questa situazione e la portino all'attenzione degli organi competenti.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli