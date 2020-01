Il giudice del Tribunale ha deciso che dovrà essere processato per peculato. Il via al processo nei confronti di collaboratore di uno studio notarile di Latina, accusato di peculato inizierà il prossimo 20 ottobre davanti al secondo collegio del Tribunale di Latina. I fatti che hanno portato l'uomo a difendersi dall'accusa di peculato sono avvenuti nel 2014 e secondo quanto ipotizzato da un notaio di Latina, l'uomo nella veste di pubblico ufficiale, delegato dal notaio per una serie di atti, si sarebbe appropriato complessivamente della somma di 222mila euro. Gli episodi su cui la Procura e il pubblico ministero Daria Monsurrò hanno indagato, sono avvenuti fino al 2014.