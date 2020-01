Una nutrita delegazione di avvocati pontini sarà a Roma oggi in occasione della manifestazione dove parteciperanno centinaia e centinaia di colleghi. La Camera Penale di Latina Giorgio Zeppieri, sarà nella capitale in piazza Montecitorio, in occasione di una manifestazione organizzata da tutti i penalisti italiani. A rappresentare la delegazione pontina ci sarà il presidente della Camera Penale Domenico Oropallo (nella foto), il segretario Maurizio Forte e i penalisti pontini. «Imputato per sempre? No grazie» è lo slogan di oggi: il via alle 10. Sarà aperto il microfono a tutti gli avvocati di Italia affinchè il Parlamento ascolti la voce dell'avvocatura. Sono previsti inoltre degli interventi di diversi giuristi penalisti: dal professor Giovanni Fiandaca, ordinario di diritto penale all'Università di Palermo e che aveva partecipato anche ad un convegno organizzato a Latina proprio dalla Camera Penale e poi ci saranno gli interventi di noti penalisti tra cui Enrico Maria Ambrosetti dell'Università di Padova, Elio Romano Belfiore dell'Università di Foggia, Filippo Dinacci, dell'Università di Bergamo, Luciano Eusebi, dell'Università Cattolica di Milano, Giovanni Flora dell'Università di Firenze, Fausto Giunta, anche lui dell'Università di Firenze, Domenico Pulitanò dell'Università Milano Bicocca, Giorgio Spangher de La Sapienza e molti altri prestigiosi giuristi. Le toghe protestano contro l'inopinata decisione assunta dalle forze politiche di maggioranza parlamentare di votare l'emendamento soppressivo del disegno di legge Costa, che mira a rimuovere la parte della legge Bonafede che ha, di fatto, abrogato la prescrizione, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado