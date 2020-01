Operai scortati da Polizia Locale e carabinieri. È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per permettere ad alcuni operai incaricati dall'amministrazione comunale di montare i nuovi impianti di videosorveglianza lungo via Inghilterra all'incrocio con via Parigi. Questa mattina infatti i due operai che stavano montando il nuovo impianto per la sicurezza sono stati fatti oggetto di un lancio criminale di uova sassi e arance dai palazzi intorno. Poco dopo Sono arrivate anche le minacce dirette ai due uomini che Non potendo più lavorare in sicurezza e serenamente hanno deciso di raccogliere tutto il materiale e fuggire via. Il nuovo impianto di videosorveglianza che l'amministrazione di piazza Roma ha deciso di installare permetterà un controllo della viabilità ventiquattr'ore su 24 e permetterà anche di individuare i veicoli privi di copertura assicurativa e revisione.