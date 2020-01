Questa mattina, a Lenola, i carabinieri del luogo, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di "rifiuto dell'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti" una 45enne residente a Terracina. La predetta, nel pomeriggio di ieri, dopo essersi posta alla guida della propria autovettura, rimaneva coinvolta in un sinistro stradale autonomo senza feriti, rifiutando di sottoporsi agli accertamenti sanitari dello stato di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti. L'autovettura è stata sequestrata.