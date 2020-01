Si sono svolti questa mattina i funerali di Ivo Cristofoli, storico titolare dell'officina di riparazione di motociclette che ha servito almeno tre generazioni di appassionati delle due ruote. Tutti quegli appassionati, insieme ad amici e naturalmente i famigliari, hanno accompagnato Ivo nell'ultimo saluto, con un passaggio commovente davanti alla sua officina di via Cavour. Ivo lascia la moglie Maria e le due figlie Monica e Stefania, alle quali vanno le condoglianze della redazione di Latina Oggi.

Ivo Cristofoli era un'istituzione e una garanzia: la sua competenza faceva il paio con il suo carattere riservato e mite. Sempre gentile, sempre disponibile, mai una parola fuori posto, era in tutto e per tutto un gentiluomo applicato alla meccanica. I sessantenni di oggi erano ancora dei ragazzini quando andavano nell'officina di via Cavour per affidare i loro motorini alle mani di Ivo; poi è stata la volta dei figli, indirizzati dai padri sempre in quella officina, e negli ultimi anni è stata la volta dei nipoti. E tutto questo è accaduto perché Ivo Cristofoli è stato sempre lo stesso, mai scalfito dal trascorrere del tempo.

Nella sua officina, anche adesso, continuavano a stazionare modelli della fine degli anni ‘60 o dei primi anni ‘70, spesso si trattava di motociclette su cui Ivo aveva già messo le mani quando era ancora un giovane meccanico. Da oltre 40 anni la sua era l'officina autorizzata per il marchio Honda, ma le competenze motoristiche di Ivo Cristofoli gli consentivano di esercitarsi su qualsiasi marca e modello di motociclette. Non è azzardato sostenere che in città vi sia un motociclista o ex motociclista che non abbia mai messo piede, almeno una volta, nell'officina di via Cavour. Per la città di Latina è una perdita importante.