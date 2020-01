La crisi del commercio locale sembra acuirsi ogni giorno di più.

In queste ore, infatti, un'altra attività commerciale del lungomare di Ardea sta per chiudere i battenti, portando a cinque i negozi che hanno visto abbassarsi le proprie serrande nel giro di un anno.

A darne notizia, chiedendo anche un impegno per porre un freno a questa situazione, è Michele Di Stefano, presidente dell'associazione di quartiere "RivaluTiAmo Marina di Ardea": «In via Firenze un'altra attività commerciale sta chiudendo e con questa in un anno saranno cinque le saracinesche chiuse, praticamente tutte. E sommate alle altre chiusure commerciali già avvenute sul lungomare degli Ardeatini - ha evidenziato Di Stefano sulla pagina dell'associazione -, quest'estate 2020, nel nostro quartiere balneare, dove dovrebbe esserci un grande afflusso di turisti e bagnanti, sarà una desolazione esasperante più completa».

Una situazione molto delicata, dunque, che...