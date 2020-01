'La commissione Antimafia sta pianificando una missione a Latina per audire autorità e forze dell'ordine in primis. La situazione è attenzionata perché ci sono gravi situazioni che già la magistratura e gli organi investigativi stanno seguendo da tempo". Lo afferma Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia. "Bisogna essere assolutamente incisivi e ricomporre un quadro articolato che necessita di assoluta chiarezza soprattutto, se ci siano stati rapporti tra politica e gruppi criminali. Capire di che natura e quanto profondi sono gli intrecci - conclude Morra - È necessario dare risposte ai cittadini e riaffermare il concetto di legalità, senza tralasciare nulla. Da molto tempo da Latina, Anzio Nettuno giungono segnali allarmanti che non possono essere più sottovalutati''.

Soddisfazione per questa decisione arriva dal segretario provinciale del Partito democratico Claudio Moscardelli, in passato componente della commissione Antimafia quando era senatore. "Esprimo apprezzamento per la decisione della Commissione Antimafia di svolgere una nuova missione a Latina, così come ha dichiarato il Presidente Morra. Ringrazio il nostro capogruppo Sen. Franco Mirabelli per accolto la richiesta del PD della Provincia di Latina, dei suoi rappresentanti in Regione e del Segretario Regionale Sen. Bruno Astorre di sensibilizzare la Commissione per la situazione dei clan a Latina e per i legami con la politica come affermato dai pentiti nel processo Alba Pontina. Il PD è in prima linea da sempre per combattere la presa dei clan a Latina e in Provincia. I clan, forti anche dei legami con esponenti politici, pensavano di aver messo le mani sulla città. Non consentiremo di lasciare Latina ancora una volta in balia del ritorno dei clan che hanno condizionato con metodo mafioso la comunità di Latina"