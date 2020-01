Nelle scorse ore, a Velletri, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due persone del posto per l'ipotesi di reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Si tratta di un 52enne e di un 24enne.

Quest'ultimo è stato controllato in strada: visto che appariva nervoso e agitato, i militari hanno deciso di far scattare la perquisizione nella sua casa, all'interno di un vicino condominio: è qui che hanno trovato anche il 52enne e un vero e proprio kit dello spaccio nascosto in una cassaforte. Al suo interno c'erano 51 grammi di cocaina, dei bilancini di precisione e, il materiale di confezionamento delle dosi e 170 euro in contanti.

Tutto è stato sequestrato, mentre i due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.