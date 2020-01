Cedettero cocaina ed eroina a un 28enne poi morto per overdose. Sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri della stazione di Itri due persone del posto di 42 e 33 anni, accusati di aver ceduto le dosi letali. L'esecuzione dell'arresto è stata firmata dal gip del tribunale di Cassino Di Croce, su richiesta del sostituto procuratore titolare dell'inchiesta Valentina Maisto. L'indagine era partita subito dopo il decesso, avvenuto il 10 agosto scorso. Il giovane era deceduto per un'overdose di eroina e cocaina, e gli accertamenti eseguiti sul posto dai carabinieri della Stazione hanno consentito di consolidare un quadro indiziario: il 28enne non era l'unico ad acquistare droga dai due giovani. Molti i "clienti". Ma ad essere ritenuto ancora più allarmante dagli inquirenti, è che i due pusher, anche dopo quel drammatico decesso, hanno proseguito con la loro attività illecita, dimostrando "incapacità di resipiscenza e notevole attitudine criminale", scrivono dall'Arma. I due ora si trovano in carcere.